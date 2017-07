Stazione Centrale, l'aggressore del poliziotto espulso dall'Italia

Stazione Centrale: militari accoltellati da italo-tunisino

Agente ferito: Diallo espulso da Italia

Verra' espulso nel pomeriggio Momodou Diallo, il 31enne migrante irregolare della Guinea Bissau che ha aggredito un poliziotto alla Stazione Centrale di Milano. L'espulsione, spiega il suo avvocato Nicoletta Collalto, "avviene in esecuzione del provvedimento del prefetto di Sondrio datato 4 luglio". Ieri, subito dopo aver firmato l'ordine di scarcerazione, il gip ha revocato l'obbligo di firma su richiesta dell'ufficio Immigrazione della Questura di Milano, accelerando cosi' le procedure per il rimpatrio, altrimenti difficoltoso con una misura cautelare in corso.

Stando a quanto riferito dall'avvocato, Diallo lascera' l'Italia con un volo in partenza alle 18 e 25 di questo pomeriggio diretto alla capitale del suo Paese. Di fatto, il giovane guineiano non e' mai stato libero nonostante il provvedimento di scarcerazione firmato dal gip Maria Vicidomini, che ha suscitato diverse reazioni politiche. E' stato infatti trattenuto in Questura in attesa dell'esecuzione dell'ordine di espulsione convalidata da un giudice di pace. Per il gip Vicidomini, che aveva convalidato l'arresto di lunedi' ma negato la custodia cautelare in carcere chiesta dal pm Paola Pirotta per tentato omicidio, la condotta di Diallo appariva "frutto della concitazione del momento" col giovane che "a terra, sentendosi accerchiato dai poliziotti, tento' di divincolarsi e sottrarsi alla cattura, sferrando un colpo dove gli capitava" e non un colpo "univocamente finalizzato a causare la morte del poliziotto".