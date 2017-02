Stazione Centrale, clochard aggredito in strada: colpito alla testa, è grave



Un clochard è ricoverato in pericolo di vita all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato colpito alla testa da una persona al momento ignota. L’uomo, un senzatetto di origine spagnola, è stato soccorso nei pressi di un’edicola. Soccorso in codice rosso dal 118, è stato portato in pronto soccorso e le sue condizioni sono gravi.



LE REAZIONI POLITICHE



"Ennesimo episodio di violenza davanti alla Stazione Centrale, ennesimo innocente colpito da un'aggressione tanto brutale quanto insensata. Ormai siamo al Far West, senza più leggi e senza più regole. Auspico che i tanto millantati vigili di quartiere riescano anche ad intervenire nelle vie adiacenti, per garantire una rete di protezione. Intervenendo soprattutto in favore dei più deboli e dei più emarginati. Non bastano le coperte, ci vogliono le divise per salvaguardare le vite ai margini". Così l'eurodeputato Stefano Maullu.

"L'aggressione avvenuta questa mattina in piazza Duca d'Aosta, al di là delle cause di cui non siamo a conoscenza, accende per l'ennesima volta i riflettori su un quartiere strategico dove il caos regna sovrano, di giorno come di notte. Bivacchi, risse, aggressioni, bagni pubblici a cielo aperto. Chi arriva alla Stazione Centrale si trova di fronte a uno spettacolo indegno per una grande città che aspira ad essere capitale europea.I portici di via Vittor Pisani sono un centro accoglienza per profughi e rifugio per clochard. Mi auguro che questo ennesimo episodio sia da spunto per mettere all'ordine del giorno del Tavolo settimanale della Sicurezza la trattazione di un problema di cui l'amministrazione comunale sembra non accorgersi. Presenterò un emendamento al bilancio affinché il Comune installi delle cancellate nella piazza da chiudere in orario serale e per meglio illuminare il porticato di via Vittor Pisani, anche questo da chiudere con cancello a parziale carico dell'Ente". E' quanto si legge in una nota di Alessandro De Chirico, Vice Capogruppo Forza Italia Milano.