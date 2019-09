Stazione Centrale: donna partorisce bimba sul marciapiede

Una bambina è nata in mezzo alla strada nel cuore della notte, sul marciapiede di via Vitruvio, zona Stazione Centrale: i fatti si sono svolti alle 4.45 di martedì 10 settembre, quando è giunta una chiamata al 112. Ma quando i soccorritori sono giunti sul posto, la piccola era già venuta al mondo. La madre è una ventenne nomade nata in Germania, che ha partorito sul marciapiede con l'aiuto di due amiche coetanee. Sia la madre che la bimba, portate al Niguarda, sembrano stare bene. Sul posto anche i carabinieri.