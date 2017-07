Stazione Centrale invasa dai migranti, un nuovo blitz della Polizia. VIDEO

Sicurezza: nuovo blitz polizia a stazione Centrale di Milano

Nuovo blitz della Polizia ieri in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano. Gli agenti hanno avviato il controllo di decine di persone, tra stranieri e sbandati, che normalmente bivaccano davanti alla stazione. Il 17 luglio scorso, proprio davanti allo scalo ferroviario milanese, era avvenuto l'accoltellamento di un agente da parte di un immigrato della Guinea, poi espulso dall'Italia.

Sala, ok a controlli con modalita' giuste

"La stazione Centrale e' simbolica per Milano quindi bene il controllo con le modalita' giuste". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi a margine di una conferenza stampa a Palazzo dei Giureconsulti. Il nuovo blitz organizzato dalla questura di Milano è servito a controllare almeno un centinaio di persone fra quelle che abitualmente stazionano in piazza Duca D'Aosta. Questa volta pero' la comunicazione fra Comune e organi di sicurezza ha funzionato, a differenza di quanto avvenuto nel primo episiodio di maggio: "Col prefetto e il questore ci siamo parlati - ha affermato Sala - credo che sulla stazione Centrale il tema sia la continua vigilanza e ogni tanto intervenire per verificare i documenti. Credo e penso che questa volta la situazione sia piu' tranquilla", ha concluso.

Il Comune: "Operazione di sostanza e non per fare spettacolo"

"Abbiamo chiesto che non fosse un'operazione di spettacolo ma di sostanza. Abbiamo operato bene con controlli sulle persone che sostano costantemente in Stazione". Cosi' l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, che oggi pomeriggio si e' recata in Centrale al termine del blitz intorno alle 16.15. "Chi ha i documenti ed e' in regola viene controllato o fermato. Chi non ha i documenti viene portato in questura" ha proseguito. A chi le ha chiesto se l'operazione fosse collegata agli ultimi episodi di aggressione avvenuti in stazione ha risposto: "Gia' venivano effettuati controlli continui ora sono piu' massicci e in seguito agli episodi e' stato alzato il numero degli interventi". "Qui c'e' da difendere anche il clochard che dorme e che sta qui per dormire e basta perche' viene aggredito" ha precisato Rozza, aggiungendo che la "Polizia intervenuta anche per gli asilanti; il controllo e' fatto anche per loro". Quindi e' destinato a "chiunque sosta e bivacca in stazione". Rozza ha confermato che l'intervento e' stato concordato "dal Comune durante un incontro che e' stato fatto con questura e prefettura, in cui si e' parlato anche di controlli costanti e continui". E' naturalmente il "questore a decidere il metodo, le forme e l'organizzazione. Per quanto riguarda i risultati bisognera' aspettare stasera fermo restando che il "Comune ha chiesto un intervento di sostanza e non di immagine". Infine l'assessore ha concluso: "Credo che questo sia il modo di garantire la sicurezza per la citta'. Non ci sono metodi assoluti, oggi e' necessario questo. Domani si trattera' di piazza 8 novembre e di rendere viva la stazione con attivita' sociali e di spettacolo".

ALTITONANTE: "BENE IMPEGNO DELLE FORZE DELL'ORDINE. RIPULIAMO STAZIONE CENTRALE"

"Bene continuare con i blitz in Stazione Centrale. Bravo il Questore, ottimo lavoro delle forze dell'ordine, che stanno fermando decine di immigrati. La zona intorno alla Stazione è diventata invivibile, degrado, spaccio e violenza. Se il Comune di Milano questa volta non si oppone perché il controllo è più blando, per noi vanno benissimo elicotteri, perquisizioni, clandestini in Questura, espulsioni. Un appello al Pd: la sicurezza non è né di destra né di sinistra, aiutateci a ripulire Milano. L'obiettivo è tornare alle regole, le modalità d'intervento le lasciamo scegliere a chi lo fa di mestiere". È il commento del coordinatore di Forza Italia a Milano, Fabio Altitonante.

ON. GRIMOLDI E CECCHETTI (LEGA NORD) - MILANO. BENE BLITZ POLIZIA IN STAZIONE CENTRALE, VIA TUTTI I CLANDESTINI

"Bene il blitz della Polizia in Stazione Centrale a Milano, bene l'operazione in corso con controlli e identificazioni delle centinaia di immigrati che bivaccano ovunque: chi è irregolare sia espulso immediatamente, chi è richiedente asilo venga trasferito in una struttura di accoglienza, ma nessuno di loro deve restare in stazione a bighellonare o bivaccare. Siamo con gli agenti di Polizia: buon lavoro e grazie a tutti voi!" Lo affermano Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda, e Fabrizio Cecchetti, commissario provinciale della Lega Nord Milano e vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia,

CORNALI (IDeA): CONTROLLI SETTIMANALI CONTRO IL DEGRADO

"Controlli come quello di oggi si dovrebbero ripetere almeno una volta alla settimana. I residenti sono sempre più preoccupati del degrado in cui versa la Stazione centrale". Lo afferma Alessandro Cornali, segretario provinciale di Idea Popolo e Libertà. il partito di Gaetano Quagliariello. "Ringraziamo il prefetto Marcello Cardona e il questore Luciana Lamorgese - prosegue Cornali - per questa nuova operazione, ma per restituire all'area intorno a Piazza duca d'Aosta il decoro adeguato a una zona che è il biglietto da visita di Milano, occorrono interventi strutturali di controllo e contrasto all'immigrazione indiscriminata in città".