Stazione Centrale, rubano orologio di valore e scappano

Rapine: rubano orologio di valore in zone Centrale e fuggono

Gli hanno strappato l'orologio mentre pagava il biglietto per il parcheggio in piazza Duca d'Aosta nei pressi dell'hotel Gallia. Un italiano di 51 anni ha denunciato alla polizia, presente in piazza, di aver subito il furto del suo orologio Lange&Sohne alle dieci di ieri mattina: si tratta di un orologio di grande valore.

I rapinatori sarebbero comunque 2 persone: uno, travisato con un casco integrale, gli ha strappato l'orologio mentre ritirava il biglietto, poi e' scappato a bordo di una moto sulla quale c'era l'altro, il complice, che ha sfrecciato e i due sono riusciti a fuggire. Un'ipotesi e' che stessero seguendo la vittima per mettere a segno il colpo. Il caso e' passato poi all'ufficio prevenzione generale della polizia: tuttavia, dato che la rapina e' stata fulminea, la vittima non e' riuscita a ricordare molti particolari a proposito degli autori della rapina.