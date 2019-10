Stefania Mammì (M5S): "Dissidente mai, solo in maternità"

"Smentisco categoricamente la mia intenzione di lasciare il Movimento 5 Stelle. Trovo assurdo che certa stampa abbia scritto una cosa così falsa. Mi trovo da una settimana nella mia casa milanese perché in maternità ma con qualche complicazione. Dissidente? Mai e poi mai! Il gruppo è compatto, ieri (8 ottobre ndr), è stato un giorno storico e sono con i miei colleghi nel voto di questa Riforma. E' stato per il nostro Movimento, e per tutti gli italiani, un giorno importante che ha visto realizzare quello che sembrava un sogno, bene ora è legge!", si legge in una nota della Mammì.

L'8 ottobre - si legge nella nota diramata - non erano presenti in Aula per il voto sul taglio dei parlamentari alcuni deputati, tra questi Stefania Mammì, impossibilitata a partecipare per alcune complicanze legate alla maternità. Assenza dunque giustificata. "Un traguardo così importante per il Movimento evidentemente ha dato fastidio a molti, tornerò al lavoro e porterò avanti le mie battaglie per gli italiani". Conclude la deputata pentastellata.