Stefano Boeri, due nuovi partner per l'espansione dello studio

Nuovi partner per lo studio di Stefano Boeri: si tratta di Francesca Cesa Bianchi e Marco Giorgio, già storici collaboratori dell'archistar milanese. Seguiranno rispettivamente i progetti internazionali e nazionali affiancando Boeri in una fase di grande espansione dello studio che conta più di sessanta architetti solo nella sede di via Donizetti nel cuore di Milano.

In particolare, lo studio è impegnato a declinare il concept del Bosco Verticale di Milano in diverse altre città del mondo. Nella sola Cina ad esempio, annota Pambianconews.com, sono 20 gli architettiche, sotto la direzione dell’architetto Yibo Xu, partner di Stefano Boeri Architetti in Cina, lavorano nello studio di Shanghai, aperto nel 2012, dove vengono seguiti moltissimi progetti e diversi cantieri. Sono oggi in costruzione tre Boschi Verticali: uno a Shanghai, uno a Huangghang e uno a Nanchino. In Italia lo studio è impegnato tra le altre cose nella realizzazione della nuova stazione a Matera per le Ferrovie Appulo Lucane inaugurata a fine 2019 e per il progetto milanese Bosconavigli, un edificio a corte aperta in fase di realizzazione lungo il Naviglio Grande a Milano nei pressi della chiesa di San Cristoforo a cui si aggiungono, in ambito architettura green, la cantierizzazione di due progetti che hanno tetti giardino dalle dimensioni significative come Palazzo Verde ad Anversa e il nuovo Policlinico di Milano.