Stefano Boeri presidente della Triennale: via libera della Regione



Via libera da Regione Lombardia per la nomina di Stefano Boeri a nuovo presidente della Triennale al posto di Claudio De Albertis, deceduto un anno fa. Spetta al ministero dei Beni culturali fare il nome dell'archistar, che ha ora il beneplacito del Comune, della Camera di Commercio e del Pirellone. Nel cda entrerà anche il governatore uscente Roberto Maroni, ma senza deleghe.

A sbloccare la situazione, un incontro tra Maroni e Boeri, che ha chiarito quelle che erano sembrate critiche nei confronti di De Albertis ma erano invece rivolte ad alcune scelte della Triennale. Il futuro presidente, riferisce Repubblica, si sarebbe anzi impegnato a promuovere quanto prima una iniziativa in ricordo del precedessore. Tra chi aveva presentato la propria candidatura, anche Antonio Calabrò, Severino Salvemini, Rodrigo Rodriguez. Non Clarice Pecori Giraldi, che ha occupato il posto di numero uno in questo periodo di vacanza. Il primo a fare il nome di Boeri era stato il sindaco di Milano Beppe Sala.