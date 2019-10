Milano

Stefano Zuffi : l'anno di Leonardo, un'occasione mancata Intervistato da 10alle5 Quotidiano (https://www.10alle5quotidiano.info/breaking_news/intervista-a-stefano-zuffi/), il vice presidente dell'associazione Amici di Brera, Stefano Zuffi, si dichiara assolutamente insoddisfatto di come Milano e le sue istituzioni culturali abbiano affrontato il 500enaro della morte di Leonardo e considera questa un grande occasione mancata. Particolare delusione sull'offerta del Castello Sforzesco.