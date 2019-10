Stelle al Merito e coesione sociale, quale rapporto? Parla Francesco Vivacqua

Domani tornano a Milano le Stelle al Merito Sociale, il riconoscimento che Cultura&Solidarietà assegna da 11 anni. Appuntamento dalle ore 9:30 al Teatro dal Verme, alla presenza - tra gli altri - del Presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolé e dell'artista di fama internazionale, già Stella al Merito Sociale, Ercole Pignatelli. Ma come mai questo legame tra solidarietà e coesione sociale? Lo abbiamo chiesto a Francesco Vivacqua, Presidente di Cultura&Solidarietà.





Il 28 ottobre da Milano si apre un cantiere sulla Coesione Sociale che si chiuderà a Reggio Emilia il 30 Maggio, con quali obiettivi?

Subiamo una progressiva affermazione culturale individualista e le relazioni di solidarietà sono ormai un ricordo, da quello della famiglia a quello del lavoro e della società nel suo divenire. I rapporti sono fondati sulla casualità e slegati da valori. Ciò conduce verso un incremento delle fragilità personali e delle famiglie, all'instabilità e alla diseguaglianza; alla precarietà del lavoro. Le identità diverse faticano a convivere e a dialogare e si forma una crescente segregazione sociale e urbana, che alimentano quartieri ghetto dove si concentrano disagi e situazioni critiche.

Che cosa è la Coesione Sociale?

È la capacità di una Comunità, di un Territorio, di un a Nazione di assicurare un eguale benessere a tutti i suoi membri. Siccome il raggiungimento dell’eguaglianza è una chimera diciamo che la coesione sociale può realizzarsi almeno riducendo le diseguaglianze ed assicurando un welfare che, come fattore imprescindibile, tuteli la dignità della persona.



Cosa ha fatto l’Europa in materia?

Il Consiglio d’Europa con l’intento di fornire un quadro di riferimento comune e favorire lo scambio delle buone pratiche, ha pubblicato una guida metodologica per definire gli indicatori di coesione sociale.



Quindi gli obiettivi?

Promuovere la Coesione Sociale per creare una cornice di senso utile ad interventi di inclusione sociale. In tale cornice non ci saranno le emergenze sociali ma declinazioni sulla valorizzazione delle relazioni tra i membri della società indicazioni per l'assunzione collettiva di responsabilità soprattutto rispett alle risposte ai bisogni.



Quali i settori di Coesione attualmente più significativi

Le religioni ed il calcio. Per ragioni strutturali, culturali, identitarie e generatrici di azioni comuni.