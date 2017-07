Fials: 'Fare qualcosa per gli stipendi, non accetteremo ulteriori attese'

"Dopo tre rinvii consecutivi come sindacato FIALS (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) non accetteremo ulteriori attese. La problematica riguarda circa 700 dipendenti del comparto della ex ASL di Milano che sono stati distribuiti nelle varie aziende ASST Santi Paolo e Carlo , ASST Fatebenefratelli -Sacco, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ed ASST Nord Milano. Ci aspettiamo una presa di coscienza forte del Consiglio Regionale che ponga rimedio ad una riforma sanitaria che ha fortemente inciso sullo stipendio del personale del comparto". Questo è quanto si legge in una nota. Che aggiunge: "Verrà ripresentata domani in Consiglio Regionale la Mozione riguardante l'adegumento dei fondi contrattuali sugli stipendi delle ASST che hanno visto afferire i dipendenti ex asl di Milano , come FIALS ci teniamo a sottolineare che questa riforma non ha tenuto in considerazione dei circa 700 dipendenti del personale del comparto (sanitari ed Amministrativi ) afferiti verso le varie ASST Milanesi, dove mensilmente subiscono una decurtazione stipendiale di 150 Euro Mesili su stipendi di 1200-1300 Euro".



"Il nostro appello - sottolinea la Fials - va sopratutto ai gruppo consiliare della Lega Nord e Lista Maroni Presidente che nella precedente seduta hanno espresso parere contrario , il comparto rappresenta la base fondamentale della sanità lombarda da sempre sinonimo di eccellenza , una ennesimo rinvio di questa mozione sarebbe visto agli occhi del personale come una mancanza di rispetto verso il lavoro svolto , ma sopratutto avrebbe ripercussioni in merito alle prossime elezioni allontando definitivamente il comparto dalla maggioranza politica lombarda".



"Siamo convinti - continua il sindacato - come sempre che le forze politiche della maggioranza Regionale sapranno accogliere il nostro appello in modo da dare il giusto riconoscimento per il lavoro svolto al personale, in caso di esito negativo saremo i primi a mobilitarci in difesa del salario del personale. L'approvazione di questa mozione ponga rimedio alle mancanze di questa riforma sanitaria che fino a questo momento ha inciso in maniera negativa sul personale sanitario ed amministrativo degli ospedali milanesi".