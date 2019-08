Stop a via Bettino Craxi, il prefetto nega l'ok



Il sindaco chiede per due volte e la prefettura nega l'ok: niente via Bettino Craxi per il momento. E' successo a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), proprio dove il leader socialista venne eletto per la prima volta nel consiglio comunale e nella cittadina in cui nacque sua madre. Il primo cittadino, Maurizio Villa, ha inviato prima l'anno scorso e, poi, all'inizio di quest'anno richiesta alla prefettura di Lodi per poter intitolare una via allo statista scomparso. In due anni, tuttavia, il precedente e l'attuale prefetto nominati a Lodi hanno detto no, come assicura Villa.



Lo stop, spiega il sindaco, "è arrivato dalla prefettura di Lodi, motivato per iscritto dalle argomentazioni della Società storica lombarda alla quale la legge impone l'obbligo di esprimere i pareri che le prefetture richiedono in materia di toponomastica cittadina. E in questo caso - conclude Villa - il parere negativo sarebbe arrivato in virtù dei procedimenti giudiziari che hanno coinvolto l'ex presidente del consiglio".