Agente in esclusiva, monomandatario, regime ordinario: di che cosa parliamo?

Il signor Gigioni svolge da tanti anni l’attività di agente di commercio che esercita nelle zone del Veneto e del Friuli Venezia Giulia in forza di un contratto che richiama l’applicazione delle regole generali del contratto di agenzia.

Nel giro delle sue visite di quel lunedì pomeriggio il signor Gigioni si recava presso la rosticceria “Il Golosone” di Verona per proporre al suo titolare signor Rossi l’acquisto di una fornitura di salsicce Slurp.

Mentre si trovava nella rosticceria il signor Gigioni si accorgeva e che la saracinesca del negozio era praticamente divelta e proponeva allora al signor Rossi di acquistare una saracinesca nuova con tanto di messa in opera.

Il signor Rossi rimaneva sconcertato da questa proposta e il giorno dopo chiamava gli uffici della Slurp per lamentarsi della poca professionalità del signor Gigioni, il quel proponeva l’acquisto sia di salsicce che di saracinesche.

Questa vicenda rappresenta l’equivoco di fondo in cui spesso si cade circa i limiti e le modalità di svolgimento dell’attività di agente.

L’elemento originario e naturale dell’attività che lega il proponente e l’agente è il diritto reciproco di esclusiva (caratterizzante ma non inderogabile).

E più specificatamente la figura dell’agente, in mancanza di specifica o di clausole derogatorie al regime ordinario, è quella di agente in esclusiva ma plurimandatario.

Ma cosa significa ?

In pratica l’agente può assumere diversi incarichi a condizione che i prodotto e/o servizi da promuovere non siano riconducibili a settori merceologici in concorrenza fra di loro in un determinato territorio. Nel mentre il preponente non può avvalersi di altri agenti per la promozione dei suoi prodotti e/o servizi nel territorio assegnato all’Agente.

Dunque il signor Gigioni può essere agente in esclusiva per Slurp nel settore del commercio di carni nelle regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia e contemporaneamente egli potrà svolgere attività di agente nel medesimo territorio per altri preponenti che svolgono attività diversa e comunque non in concorrenza con quella della società Splurp ( ad esempio la vendita di saracinesche).

E se vorrà il signor Gigioni potrà svolgere attività di agente del settore del commercio delle carni in Toscana o in Puglia o comunque in altre zone diverse da quelle ove esercita l’attività di agente per Slurp o di vendita di saracinesche in Liguria e Val d’Aosta .

Le parti contrattuali, possono concordare un vincolo più o meno stretto dei loro rapporti.

Si può partire dal conferimento di un mandato di agenzia in esclusiva con l’ulteriore vincolo di non poter assumere altri incarichi anche non in concorrenza per il territorio assegnato ( più o meno esteso) ed in questo caso si parla di agente in esclusiva monomandatario, fino a concordare un rapporto libero da reciproci rapporti di esclusiva nel quale l’agente si troverà ad operare in concorrenza con altri agenti e con il suo stesso proponente.

Insomma un rapporto ricco di possibilità nell’ambito del quale il signor Gigioni non ha infranto alcuna regola.

(Avv. Gagliano)