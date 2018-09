Storytelling da Après-coup Milano: "Ho lasciato cadere una foglia"

Après-coup Milano, e la sua Galleria d’Arte, presentano il terzo appuntamento con lo storytelling de "Gli audaci cantori". L'appuntamento è per mercoledì 26 settembre alle 19.30 con “Ho lasciato cadere una foglia”, serata di storytelling a cura di Massimiliano Balduzzi. La nuova stagione si apre con quattro storie legate alla capacità di lasciare cadere le foglie secche dalla nostra vita per fare spazio a nuovi germogli da curare durante l’inverno e far sbocciare nella nuova primavera. Per molti settembre segna l’inizio di un nuovo ciclo. L’estate è alla fine e dopo il tempo del riposo e del distacco si ricomincia spesso con la voglia di cambiare le cose. Come la foglia che cangiando colore si secca e cade, cosí, con l’arrivo dell’autunno siamo pronti a lasciare cadere gli inutili pesi: abitudini che non ci fanno piu’ bene, pensieri che tormentano e tolgono spazio, relazioni che frenano invece di stimolare la nostra crescita.





"Gli audaci cantori" è una serata di racconti dal vivo ideata e curata dall’attore e performer Massimiliano Balduzzi per lo spazio Bistrot di Après-Coup. Ispirata agli incontri di storytelling contemporaneo, come The Moth e The Tell di New York, e omaggio al fare filò di un tempo lontano, l’idea è di dare al pubblico la possibilità di ascoltare quattro storie legate da un tema comune, narrate da altrettanti cantori invitati da Massimiliano Balduzzi per l’occasione. Uniche condizioni cui ciascun narratore dovrà attenersi sono la veridicità della storia e una durata che non superi i quindici minuti. Con "Gli audaci cantori" s’intende presentare quattro storie che non siano state precedentemente scritte o memorizzate, ma che siano raccontate dal vivo con quell’immediatezza audace, imprevedibile e imperfetta, che caratterizza la narrazione orale. Per una sera, lo spazio incantato di Après-coup sarà teatro di una sperimentazione dedicata all’ascolto intimo che intende celebrare l’incredibile varietà dell’esperienza umana. L’ingresso è gratuito.