Strade, Sala: "nel 2020 raddoppiamo i fondi contro le buche"

Il Comune di Milano raddoppierà i fondi per la cura delle strade nel 2020: è la risposta del sindaco Beppe Sala al problema sempre più sentito delle "buche" diffuse sui selciati di asfalto e su quelli in "pavé" tipici delle vie del capoluogo lombardo, in centro e in periferia. Lo scrive lo stesso sindaco sul suo profilo Facebook: "Il 2020 sarà l'anno della svolta: abbiamo deciso di raddoppiare i fondi per la cura delle strade. Perché i milanesi hanno diritto a vie, vicoli, viali, controviali e piazze in buono stato".

Il sindaco afferma anche: "Milano sta attraversando un periodo di grande trasformazione che la porta a essere molto attrattiva e dinamica. Essere più viva, però, vuol dire anche essere più vissuta.Il manto stradale fotografa un problema che va gestito senza esitazioni. Individuarne le cause è esercizio complesso e per nulla esaustivo: è cambiato il clima; piogge incessanti si concentrano in alcuni periodi; sono aumentate in modo esponenziale le consegne a domicilio; spesso anche i turisti (che sono raddoppiati in pochi anni) ricorrono all'uso dell'auto per muoversi in città. Tutto ciò concorre ad accrescere l'usura del manto stradale, ne siamo consapevoli. Così come siamo consapevoli che si debba intervenire con maggiore intenzione e determinazione per porre rimedio alla situazione".