Strage al Tribunale di Milano, confermato l'ergastolo per Giardiello

Strage al Tribunale di Milano: confermato anche in appello l'ergastolo per Claudio Giardiello, l'imprenditore che il 9 aprile del 2015 fece irruzione nel Palazzo di Giustizia di Milano uccidendo tre persone: Giorgio Erba, che era coimputato nel suo processo per bancarotta fraudolenta, il magistrato Fernando Ciampi e l'avvocato Lorenzo Claris Appiani. Respinta la richiesta di una perizia sulla reale capacità di stare a giudizia, avanzata dall'avvocato difensore del killer, Marino Colosio.