Strage di Pioltello, un anno dopo. Toninelli: chiedo scusa a nome dello Stato



Strage di Pioltello, commemorazione delle vittime ad un anno esatto dall'incidente con Sala, Fontana e Toninelli: "Chiedo scusa a nome dello Stato. Si doveva fare manutenzione, si doveva controllare meglio"



Strage di Pioltello, commemorazione delle vittime



Un anno fa il treno Regionale 10452 partito da Cremona e diretto a Milano deragliava, uscendo dai binari poco dopo aver lasciato la stazione di Pioltello, causando la morte di tre donne e decine di feriti. Una cerimonia di commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario del 25 gennaio è iniziata questa mattina alla stazione di Limito Pioltello, con il ministro Toninelli, il sindaco di Milano Sala e il presidente di Regione Lombardia Fontana.



"Chiedo scusa a nome dello Stato. Si doveva fare manutenzione, si doveva controllare meglio". A scriverlo in un post su Facebook è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, salito a bordo del treno delle 5,32 da Cremona a Milano. "Lo stesso treno che un anno fa deragliò a Pioltello provocando tre morti e decine di feriti", ricorda. "Lo ribadisco, la più grande opera di cui l'Italia ha bisogno è la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti. Perché nessuno debba più morire così. Mai più!", dice Toninelli.

Mi sarebbe piaciuto vedere Salvini a Pioltello Milano



"La più grande opera in questo Paese è evitare che ci siano altri morti di Stato per incidenti conseguenti alla cattiva manutenzione, mi avrebbe fatto molto piacere vedere Matteo Salvini qui con me a ricordare tre morti di Stato". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli a margine delle commemorazioni del disastro ferroviario di Pioltello di un anno, parlando della Tav. "Sulla Tav - ha aggiunto - stiamo facendo l'analisi costi benefici per evitare che vengano sprecati soldi. E' stata lunga e difficile perché prima la faceva lo stesso oste che dava il vino ai clienti quindi era facile e veloce: ora sono arrivate persone perbene e serie che non rubano e l'abbiamo fatta per bene ma abbiamo anche un accordo internazionale".