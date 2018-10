Strage in tribunale a Milano, tre anni al vigilante di turno ai varchi

La Corte d'Appello di Brescia ha condannato a tre anni Roberto Piazza, la guardia giurata in servizio a Palazzo di giustizia di Milano il 9 aprile 2015 ribaltando la sentenza di primo grado. L'uomo era in servizio ai varchi quando Claudio Giardiello uccise a colpi di pistola tre persone seminando il panico tra le aule di giustizia. Ora i giudici bresciani hanno sentenziato tre anni per omicidio plurimo colposo, cosi' come chiesto dal sostituto Silvio Bonfigli. Non solo. La Corte ha pure disposto il risarcimento alle parti civili da stabilire in sede civile. Intanto la provvisionale complessiva, per le otto parti civili, e' stata determinata in un milione e settanta mila euro. Piazza per la tesi dell'accusa non avrebbe fermato Giardiello malgrado dai monitor si vedessero delle macchie scure nella borsa. "Andremo in Cassazione - ha commentato l'avvocato Modesti, legale di Piazza - ma ora stiamo in silenzio aspettando le motivazioni"