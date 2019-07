Stranger Things: il set ricostruito nel Mondadori store di Milano Duomo

Stranger Things: il set nel Mondadori store di Milano Duomo

Dopo il successo delle iniziative legate al Trono di Spade, Mondadori Store prosegue il ciclo Fantastic Store con una serie di incontri, prodotti in anteprima e curiosità dedicate al mondo del fantastico a 360 gradi nel Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano.

In occasione dell'arrivo della terza stagione di Stranger Things, l’amatissima serie Netflix vincitrice di cinque Emmy, fino al 5 agosto la sala eventi del flagship store Mondadori a Milano ospiterà l’iconico set di Stranger Things con divano, parete, lucine e soprammobili, appositamente ricreato in collaborazione con Netflix, dove i fan potranno entrare nel vivo della scena.

Per conservare un ricordo speciale dell’esperienza Stranger Things, il 19 e 20 luglio dalle 16.30 alle 18.30 sarà inoltre possibile partecipare a un photoshooting esclusivo in collaborazione con Polaroid Originals.

Il Fantastic Store offrirà per tutto il periodo un’ampia scelta di merchandising, cartoleria, giochi, gadget ufficiali firmati Stranger Things, oltre a una selezione dei film anni ‘80 che riprendono il mood della serie tv.

Da non perdere i tre libri ufficiali di Stranger Things, editi da Sperling & Kupfer: Stranger Things. Il libro ufficiale di Gina McIntyre - già diventato un must per i collezionisti - con la prefazione dei fratelli Duffer, che contiene interviste esclusive e curiosità sul fenomeno Stranger Things, la mappa di Hawkins con gli indizi del Sottosopra ed il codice morse usato da Undici; Suspicious Minds di Gwenda Bond, il romanzo prequel che svela la storia della madre di Undici, Terry Ives, e ciò che l'ha spinta a entrare nel progetto MKUltra e Buio sulla città di Adam Christopher, il romanzo prequel che indaga il passato di uno dei personaggi più amati, lo sceriffo Jim Hopper. Il 25 luglio, data di uscita del gioco di ruolo Dungeons & Dragons Hasbro realizzato proprio in concomitanza con la serie tv, verrà invece dedicato ai nostalgici lanciatori di dado.

La sala eventi del Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano darà vita a sessioni di gioco di Dungeons & Dragons con diversi master di eccellenza tra cui Nicola DeGobbis (fondatore di Need Games!, casa editrice milanese specializzata in giochi di ruolo) e Christian Zoltar Bellomo (playtester ufficiale di Wizards of the Coast, ideatore di Sageadvice.eu, che da 30 anni si occupa di Dungeons & Dragons). A supporto dell'attività Denise Venanzetti (Marketing Asmodee Italia e organizzatrice di varie attività legate al mondo dei giochi di ruolo). Sarà l'occasione per dedicarsi come Dustin, Lucas, Mike e Will alla caccia del Demogorgone.

Le sessioni di gioco saranno libere, della durata di un'ora circa a partire dalle 17. Tutte le informazioni su: eventi.mondadoristore.it