Strasburgo, Sala: "Attenzione alta ma Milano non si faccia prendere da paura"

Strasburgo, Sala: "Attenzione alta ma no a nuove misure di sicurezza"

Attenzione alta a Milano dopo l'attentato di ieri a Strasburgo, soprattutto in questo periodo in cui la citta' e' tutta un fermento di iniziative natalizie. Il sindaco Giuseppe Sala , a margine di una presentazione all'Hangar Bicocca, dice che "l'attenzione e' alta". Anche se precisa che "non ci saranno nuove misure di sicurezza per il Natale. Ma c'e' attenzione. Questo e' un periodo sempre delicato, replicheremo quanto fatto l'anno scorso". Poi l'invito a tutti di tenere gli occhi aperti: "Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte e ai cittadini chiediamo di segnalare eventuali anomalie, di aiutarci in questo lavoro". Ma "Nessun panico, solo attenzione - insiste -. Certamente questo e' il periodo dell'anno in cui tanti sono in giro, non cambiano le misure, cambia il livello di attenzione". Dal sindaco il messaggio a tutti e' di non farsi prendere dalla paura e andare se lo desiderano ai mercatini di Natale. "Bisogna uscire. La citta' e' protetta in vari modi, con gli uomini delle forze dell'ordine, con le difese fisiche con le barriere, con l'uso di tanta tecnologia. Passero' anche io ai mercatini di Natale , o per l'inaugurazione venerdi' o nel weekend senz'altro" ha concluso.