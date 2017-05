Strisce blu, Gelmini: “Raddoppiano le tariffe e le mazzate della Giunta Sala"

Milano - Prima sono stati tagliati i bus in periferia, poi è stata ridotta la frequenza delle corse del metrò e fatti sparire i tram. Domani la stangata sulla sosta a pagamento. Le mazzate della Giunta Sala non danno tregua”. Così Mariastella Gelmini capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda, in merito alle nuove tariffe della sosta in vigore da domani, mercoledì 3 maggio. “Con un aumento secco del 50%, le strisce blu diventeranno un incubo per chi è costretto ad utilizzare l’auto soprattutto per raggiungere il luogo di lavoro. In campagna elettorale avevamo chiesto di smetterla di usare le multe per fare cassa, ma evidentemente l’amministrazione comunale fa finta di non capire. Non può essere un lusso vivere la città e non si può pensare di tassare senza garantire dei servizi. Insomma, oltre il danno anche la beffa”.