Studente minaccia prof dopo la sospensione: "Fuori non sei protetto". Sospeso



Uno studente di 19 anni, di Paderno Dugnano (Monza), e' stato denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale da un suo professore, facente funzione di supervisore scolastico, all'Ipsia Carlo Molaschi di Cusano Milanino (Milano).



Dopo una lunga assenza il ragazzo sarebbe andato a scuola senza la certificazione necessaria. Quando l'insegnante gliel'ha chiesta, avrebbe reagito minacciandolo e insultandolo davanti a compagni di scuola e altri professori. E' stato sospeso, d'intesa con il consiglio di classe, per 15 giorni