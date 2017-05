Studente morto in gita a Milano, il gip archivia: "Caduta accidentale"

domenico maurantonio

La morte di Domenico Maurantonio, lo studente padovano 19enne precipitato dal quinto piano dell'hotel dove alloggiava il 10 maggio 2015, mentre insieme ai compagni era in gita a Milano per Expo, fu dovuta a una caduta accidentale. E' questa la conclusione a cui e' arrivato anche il gip Paolo Guidi che ha archiviato l'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti come chiesto dai pm Alberto Nobili e Giancarla Serafini. Il legale che rappresenta la famiglia del ragazzo aveva sollecitato un'indagine su sei compagni di classe.