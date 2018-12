Studenti contro il governo, incendiato manichino di Salvini. Video



Milano, nuovo corteo degli studenti contro il Governo e Salvini. Lo slogan: siamo tutti clandestini. E poi: "Disobbedire alle leggi ingiuste, conquistare diritti, scavalcare le frontiere". Molti con il gilet giallo per solidarietà con i francesi.

Sono tornati in piazza stamattina, incontrandosi alle 9:30 in Largo Cairoli a Milano per protestare contro quello che in un post sui loro canali social hanno definito "governo dell'infamia", e durante il Corteo organizzato da Rete Studenti Milano e Casc Lambrate alcuni di loro hanno dato fuoco a un manichino che riproduceva il ministro dell'Interno Matteo Salvini.





La manifestazione, dal titolo 'Disobbedire alle leggi ingiuste, conquistare diritti, scavalcare le frontiere' è stato organizzata in solidarietà verso gli immigrati, accompagnata dallo slogan "siamo tutti clandestini" e dalla denuncia dei recenti fatti di cronaca come quello della nave Diciotti. Il corteo si è poi mosso lungo le vie del centro. Salvini ha replicato con un tweet: "Un bel Corteo anti-Salvini, 'Siamo tutti clandestini', rigorosamente di venerdì, ormai una tradizione".

Un bel corteo anti-Salvini, “Siamo tutti clandestini”, rigorosamente di venerdì, ormai una tradizione. 😘

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 dicembre 2018