Studenti stranieri esclusi da riduzioni mensa, sindaca Lodi denuncia insulti

Studenti stranieri esclusi da agevolazioni mensa, sindaca Lodi denuncia insulti

Pioggia di insulti e di frasi offensive sui social e sui siti istituzionali nei confronti del sindaco leghista di Lodi Sara Casanova, che ha deciso di portare il tutto in questura per sporgere denuncia. Tutto nasce dalla decisione annunciata pochi giorni fa di non far accedere alle prestazioni agevolate per le mense scolastiche i bambini delle famiglie extracomunitarie che non presentino una serie di documenti che attestino che non hanno proprietà nei Paesi d'origine. Richiesta praticamente impossibile da espletare e che sta procurando diversi problemi ai familiari dei bambini. Tra le proteste, come detto, anche insulti e improperi: "Si tratta - ha affermato il sindaco, come riferisce Repubblica - di espressioni che ritengo ingiuriose apparse su diverse pagine ma anche di messaggi privati ricevuti sempre su Facebook, inaccettabili".