Suicida al Niguarda, la lettera: "I medici non mi stanno curando"

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo in merito al suicidio di un anziano gettatosi dalla finestra del reparto dell'ospedale Niguarda in cui era ricoverato. La decisione dopo che nella tasca del suo pigiama è stata trovata una lettera in cui l'anziano lancia accuse precise nei confronti di alcuni medici colpevoli a suo dire di "cattivo trattamento in ospedale" e "negligenza nella cura della sua malattia". Come riporta oggi il quotidiano Il Giorno, il fascicolo è senza iscritti ed è stato aperto con l'ipotesi di "istigazione al suicidio". E l'obiettivo è fare luce su quali farmaci sono stati somministrati all'uomo, in cura per una malattia non grave. Alcuni dei medicinali potrebbero avere avuto effetti depressivi condizionando in qualche modo la decisione dell'uomo.