"Super": tre giorni di festival delle periferie di Milano con Sala, Elio e...

"Super": tre giorni dedicati alle periferie di Milano con Sala, Elio e...

Tre giorni dedicati alle periferie e ai mondi che racchiudono: dal 12 al 14 ottobre arriva la prima festa di 'Super, il festival delle periferie'. Una grande kermesse diffusa con un palinsesto che illustrera i risultati di tre anni di lavoro sviluppati in 23 tour, 160 realta coinvolte, un lavoro di restituzione attivato grazie alla European Cultural Foundation prodotto da "Le 7 giornate di Super," la produzione di un vocabolario collettivo e condiviso e la realizzazione di dieci progetti autoriali.

Questa "e l'occasione per avviare una discussione aperta e internazionale sulla periferia e i suoi quartieri: dibattiti, proiezioni, spettacoli, workshop e talk, installazioni e esperienze saranno gli strumenti attraverso i quali coinvolgeremo pubblici diversi in piu zone della citta", spiega Federica Verona, tra le fondatrici di 'Super', e presidente dell'associazione "TumbTumb", promotrice dell'evento. Tra gli ospiti, venerdi 12 alle 18.30 il sindaco di Milano Giuseppe Sala che interverra in apertura della kermesse; Stefano Belisari, in arte Elio di "Elio e le Storie Tese", Davide Toffolo, frontman della band "Tre Allegri Ragazzi Morti" e Xabier Iriondo degli "Afterhours".

Dieci i progetti che "Super, il festival delle periferie" mettera in moto nel corso dei tre giorni del festival: "9091", "Atlante Periferico", "Circolo Semi Milano", "Cortili Letterari", "Human Symphony_Urban Edition", "Insider Milano", "Internazionale Corazon", "Kabinett Immaginaire", "#PopUpPublic", "Preferisco Qui" e "Super Mi 100". "Quello che abbiamo realizzato con questi dieci progetti e un grande archivio di pratiche, azioni, realta che verra costruito e rappresentato attraverso continue forme immediate, performative e popolari", racconta Chiara Lainati, una delle fondatrici di "Super, il festival delle periferie".

La festa avra l'obiettivo di lanciare cinque laboratori itineranti nelle zone interessate dal Piano delle periferie coinvolgendo anche gli altri quartieri a cui sono invitati a partecipare rappresentanti dell'amministrazione, cooperative di abitanti e imprese, sviluppatori, soggetti del terzo settore, del mondo della cultura e dell'ambiente, con l'obiettivo di portare all'interno dell'agenda cittadina proposte concrete di azione che partano da chi i quartieri li vive e che possano interagire con chi amministra. "Ci interessa la contaminazione e la possibilita di sperimentare linguaggi, pratiche di ricerca e comunicazione, dove le storie e le relazioni si intreccino con la tecnologia, il web e l'espressione visiva e corporea, per proporre nuove forme d'azione sociale e politica capaci di far emergere la citta in mutamento, la citta che c'e e la citta che ancora si deve svelare", spiegano gli ideatori del progetto.