SuperEnalotto: in un bar di Lodi il 6 da 209 mln, jackpot record

Centrato a Lodi il 6 da record del SuperEnalotto che regala il jackpot record da 209,1 milioni di euro, premio piu' alto assegnato nella storia del gioco. La giocata vincente e' stata realizzata nel bar Marino di via Cavour 46. La sestina vincente e' 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Il 6 e' stato realizzato tramite Quick Pick, ovvero un sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente. Si tratta del primo 6 realizzato nel 2019, con la sestina vincente che mancava dal 23 giugno del 2018, quando con un sistema da 45 quote sono stati distribuiti 51,3 milioni in tutta Italia. Il record precedente era di 177,7 milioni di euro, quando la sestina vincente venne centrata il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole.

Dal suo lancio, nel dicembre 1997, l'anno record per la raccolta del SuperEnalotto e' stato il 2009: grazie al Jackpot da 148 milioni centrato a Bagnone le giocate superarono i 3,3 miliardi di euro. Secondo anno per raccolta il 1999, con 3,1 miliardi, mentre in terza posizione si piazza il 2010, che ha beneficiato del Jackpot da 178 milioni (centrato a ottobre e diviso fra 70 giocatori) portando la raccolta a sfiorare i 3 miliardi. Il Jackpot centrato questa sera e' il settimo 6 realizzato in Lombardia nella storia del SuperEnalotto. Nella storia delle regioni piu' premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania e' sempre al primo posto con 18 "6", seguita dal Lazio con 16. Alle sue spalle l'Emilia Romagna con 12 e la Puglia con 10, poi la Toscana con 9. Sono invece quattro le regioni che dal 1997 a oggi non hanno mai realizzato un "6": si tratta di Liguria, Valle d'Aosta, Trentino e Molise. Come riscuotere la vincita milionaria? Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore del Jackpot - se ha giocato in una ricevitoria - puo' presentare entro 90 giorni il tagliando vincente ad uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 13) in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata e' stata effettuata online, riferisce Agipronews, si dovra' presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identita' valido ed il codice fiscale.

La vincita record con una schedina da 2 euro

Due euro. Solo due euro per ritrovarsi poi con 209 milioni di euro vinti al SuperEnalotto e realizzare cosi' la vincita record in Italia. La schedina e' stata giocata a Lodi, presso il punto di vendita Sisal Bar Marino situato in via Cavour 46. Ed ora li' sono tutti in attesa che il proprietario dell'esercizio pubblico si faccia vivo e alzi le saracinesche per dare il via a una festa collettiva. Non e' ovviamente dato sapere se a vincere sia stato uno del posto oppure un cliente di passaggio che oltre al caffe' o a un bicchiere di birra ha voluto giocare al SuperEnalotto, e per giunta senza neanche studiare i numeri su cui segnare una crocetta: si e' affidato ad una giocata casuale, fatta con il Quick Pick, ovvero un sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale.

Il titolare del bar di Lodi: "Nessuna idea sul vincitore"

Sembra essere diventato una garanzia di fortuna il bar Marino di via Cavour 46, a Lodi, dove stasera e' stato centrato il 6 da 209 milioni al SuperEnalotto. A commentare la vincita e' la titolare Marisa, subito corsa da casa al bar appena saputo del colpo milionario. "Si tratta della terza vincita di un certo rilievo nel nostro bar - racconta ad Agipronews - Nel 2017 sempre qui e' stato centrato un 5 da 107mila euro, mentre l'anno scorso e' arrivato un 5stella da 50mila euro". Per ora, pero', nessun indizio sul vincitore di stasera: "La schedina vincente era da 2 euro, ma non so chi sia l'autore della giocata, e al momento non so neanche quando e' stata convalidata. Ci troviamo al centro di Lodi, ma qui arrivano parecchi avventori da fuori, innanzitutto per il mercato. E' incredibile - conclude, mentre alle sue spalle crescono i rumori dei festeggiamenti - ancora non realizziamo. E' un momento bellissimo".