Superpolo ospedaliero, Ieo e Monzino dicono no a Humanitas-San Donato

I comitati di direzione dello Ieo e del Monzino dicono no alla offerta di acquisto formulata da Humanitas e San Donato

'No' da parte di Ieo e Monzino all'offerta di acquisto avanzata da Humanitas e San Donato. I Comitati di Direzione Clinici e Amministrativi dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino di Milano, "riuniti ieri alla presenza dei due Direttori Scientifici Elena Tremoli e Roberto Orecchia - si legge in una nota - hanno espresso all'unanimita' la volonta' di sostenere il modello attuale di Istituzioni no-profit e indipendenti da altri gruppi ospedalieri, privati o pubblici, fondate su uno statuto, unico in Italia, che prevede che i margini reddituali vengano destinati a programmi di ricerca. Nessuno dei due Istituti infatti ha mai distribuito dividendi, elemento che ha permesso di concentrare le risorse unicamente sulla qualita' delle cure offerte ai pazienti. Questo modello ha condotto gli istituti ai vertici internazionali nella clinica e nella ricerca delle patologie oncologiche e cardiovascolari, offrendo ai pazienti le cure piu' efficaci e piu' attente alla persona. Gli esponenti dei Comitati - conclude la nota - chiedono pertanto agli attuali soci, che hanno fino ad oggi dimostrato un forte senso di responsabilita' sociale, di mantenere e anzi rafforzare il sostegno all'unicita' del progetto IEO e Monzino".