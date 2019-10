Supertelescopio Magellan: al gruppo Camozzi commessa da 135 milioni

Un super telescopio terrestre di nuova generazione che grazie a una potenza visiva dieci volte superiore a quella dei piu' grandi telescopi attualmente disponibili, promette di rivoluzionare la visione e la comprensione dell'universo. Si chiamerà Giant Magellan Telescope (Gmt) e ad alla sua realizzazione contribuirà il gruppo bresciano Camozzi, attraverso la controllata Ingersoll Machine Tools. Il gruppo produrra' la colossale struttura di acciaio di precisione, del peso di 1.300 tonnellate, che sosterra' e garantira' il movimento senza attriti della struttura ottica, utilizzando una tecnologia idrostatica riconosciuta a livello globale. Camozzi "ha vinto una gara alla quale hanno partecipato tutte le principali imprese del mondo e durata 2 anni per un investimento di 135 milioni di dollari e 9 anni di lavoro", in cui sara' affiancata dalla tedesca MT Mechatronics

Il super-telescopio permettera' di studiare "i pianeti oltre il sistema solare alla ricerca di segnali di vita e incrementera' la ricerca cosmologica nonche' la conoscenza dei buchi neri e dell'energia oscura" rendendo possibili "scoperte che cambierebbero per sempre la visione della nostra collocazione nell'Universo". Il Giant Magellan Telescope, che sorgera' nel deserto del Cile, e' frutto della collaborazione scientifica di 12 fra le principali universita' ed istituti scientifici del mondo ed e' finanziato istituzioni partner, governi e donatori privati. Si prevede che il telescopio, il cui committente e' la Gmto Corporation, entri in funzione nel 2029. "Siamo felici di lavorare per creare un apparato scientifico esclusivo e rivoluzionario per lo studio del cosmo profondo. Il progetto riempie di orgoglio e motiva tutti noi di Camozzi ed e' un importante riconoscimento alle tecnologie piu' avanzate del nostro gruppo. Siamo inoltre soddisfatti di essere stati prescelti in una competizione fra i gruppi piu' importanti a livello internazionale", ha commentato il presidente e ad di Camozzi Lodovico Camozzi.