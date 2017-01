Toridoll

Toridoll sbarca a Milano: il colosso della ristorazione giapponese ha programmato una serie di nuove aperture nei prossimi due mesi, con l'obiettivo di cinque locali entro la fine del 2017. Il primo di questi, sarà la Bottega del Ramen di via Vigevano. Per giungere quindi entro il 2020 a 15 aperture su territorio nazionale. Restando a Milano, la seconda apertura sarà in Porta Genova, con il sushi Tokyo Table, a stretto giro di vite rispetto a via Vigevano.