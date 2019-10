Sviluppo 5G: effettuato a Milano test per operazione chirurgica a distanza

Operazione chirurgica al San Raffaele operando dal Vodafone Village

Oggi al Vodafone Village sono stati presentati alcuni esempi di sanità del futuro possibili grazie alla nuova tecnologia 5G, in particolare nel campo della sanità. Ed è anche avvenuto il primo intervento in Italia di chirurgia da remoto su rete 5G su un modello artificiale di laringe. "Oggi mostriamo alcune delle potenzialita' del 5G nel settore sanita' e benessere, che e' uno dei grandi temi su cui il 5G avra' impatti molto profondi", ha spiegato l'amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio, convinto che in questo ambito si aprano numerose opportunita', che consentiranno di "liberare un'enorme quantita' di risorse" per impiegarle in nuovi servizi ancora piu' estesi ai cittadini".

L' a.d. ha poi evidenziato un impatto "tra i 4 e i 5 miliardi sul Pil. Un pil di alta qualita' fatto di ingegneri, tecnici, persone che piano piano cambieranno radicalmente il mondo e le comunita' nelle quali viviamo". Nello sviluppo delle applicazioni 5G Vodafone oggi ha circa 40 progetti a Milano, dove e' capofila della sperimentazione, oltre ad aver lanciato a giugno la tecnologia 5G su rete commerciale in cinque citta'. A fare presa sul pubblico e' stato l'intervento chirurgico dell'otorinolaringoiatra Matteo Trimarchi, il quale ha effettuato un'operazione di microchirurgia laser transorale su un modello di laringe sintetica al San Raffaele operando direttamente dal Vodafone Village in Lorenteggio.

"Oggi abbiamo tolto un polipo da una corda vocale su un modello artificiale. La dimostrazione e' stata che non c'era latenza nell'utilizzo degli strumenti, il taglio era perfetto e l'intervento e' stato eseguito quasi come se fossimo realmente onsite sul paziente", ha spiegato il chirurgo dell'Ospedale San Raffaele.

Sviluppo 5G: accordo tra Regione, Mise e Technoprobe

Prosegue nel frattempo da parte dalla Giunta di Regione Lombardia l'approvazione degli schemi di accordo per l'innovazione con il Ministero dello Sviluppo Econonmico(MISE). Nella seduta svoltasi proprio oggi, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, e' stato dato il via all''accordo con la societa' Technoprobe spa. La societa' Technoprobe ha presentato, al MISE, una proposta progettuale denominata 'TERABIT ERA: Studio e sviluppo di nuove interfacce di test per microchip dedicati al mercato 5G, AI e IOT', da realizzare presso il sito di Cernusco Lombardone in provincia di Lecco. Il progetto di innovazione ha come obiettivo la realizzazione di una nuova famiglia di interfacce per sistemi di test, per microchip di nuova generazione, ovvero microchip per il settore del 5G, per applicazioni relative a sistemi di Intelligenza Artificiale e per il settore IOT.Il costo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ammonta a 12.583.750 euro con un contributo complessivo, a carico del Ministero e di Regione Lombardia, pari a 3.271.775 euro. La quota a carico di Palazzo Lombardia e' pari a 377.512 euro.

"Questi accordi - spiega l'assessore Alessandro Mattinzoli - sono importanti perche' sostenere le imprese nella ricerca significa promuovere l'innovazione, quindi il futuro. In questo modo favoriamo la crescita economica e occupazionale delle nostre province, rendendoli attrattivi e competitivi". "Questo territorio - ha ricordato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, il lecchese Antonio Rossi, subito dopo l'approvazione dell'atto - e' ricca di realta' di eccellenza in vari campi, riconosciute sia a livello nazionale sia internazionale Questo finanziamento, concesso per lo sviluppo di nuove interfacce di test per microchip, permettera' di valorizzare ulteriormente le competenze locali nel settore dell'alta tecnologica, dalle comunicazioni 5G all'intelligenza artificiale. Oltre a contribuire a rafforzare la ricerca in Technoprobe, sono sicuro che si trasformera' in un vero e proprio volano per l'economia dell'area, con risvolti positivi anche in ambito occupazionale".