Altitonante: bene i tablet alle scuole. Priorità ai ragazzi con disturbi





"Concreta e utile l'indicazione del Presidente Maroni di destinare alle scuole i tablet che saranno utilizzati per il referendum sull'autonomia". Partendo da qui, il Consigliere Regionale di Forza Italia, Fabio Altitonante, ha presentato un ordine del giorno al Bilancio in votazione oggi, che chiede che "all'interno delle scuole i tablet siano riassegnati come priorità direttamente ai bambini e ai ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Oggi i nuovi strumenti tecnologici sono necessari, ma troppe famiglie sono in difficoltà per l'acquisto. I disturbi dell'apprendimento sono sempre più diffusi, in Italia riguardano il 2,1% degli alunni, con quasi 200mila casi. Cinque anni fa erano lo 0,7%. Abbiamo l'opportunità di aiutare le famiglie nei fatti, oggi è solo sulla carta. Sarebbe il più grande investimento di una Regione in Italia per bambini e ragazzi con DSA".