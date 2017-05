Taglio abbonamenti Atm cassintegrati: sindacati contro la giunta

Massimo Bonini

Milano - Nel dibattito sugli aumenti tariffari del Comune di Milano interviene Massimo Bonini, segretario della Cgil. “La decisione del comune di cancellare gli abbonamenti Atm per precari e disoccupati è una scelta profondamente sbagliata, soprattutto perché colpisce fasce sociali fragili. Se a questo uniamo l'aumento delle tariffe dei parcheggi e i rincari che colpiscono le famiglie nell'educazione, siamo di fronte ad una serie di provvedimenti che non aiutano i lavoratori. Ci aspettiamo che non solo parte delle risorse vengano recuperate, ma che si torni alle condizioni in essere degli ultimi anni. La gratuità di questo servizio è importante per i cittadini più in difficoltà”, conclude Bonini.



“La raffica di aumenti dei servizi sostenuta dal Comune di Miano, prima con le colonie estive, ora sulla sosta e gli abbonamenti per i cassintegrati non ha giustificazione alcuna”, così Danilo Galvagni, segretario della Cisl milanese. “Si colpisce chi lavora e chi è in difficoltà. Milano non è solo la città delle rassegne fieristiche e degli emiri che acquistano i grattacieli. Qui c’è gente che lavora e fatica ad arrivare a fine mese. O si cambia rotta o sarà sempre più difficile alimentare un confronto che l’amministrazione non vuole”, conclude il sindacalista.