Taking Care, il week end milanese per promuovere la prevenzione

Prevenzione e benessere nel week end milanese di Taking Care allo spazio delle Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia.

Nel Medical Village è possibile confrontarsi con i professionisti della salute e i testimonial di uno stile di vita sano come Susanna Messaggio, Licia Colò, Chef Rubio e molti altri.

“L’obiettivo di Milano Taking Care – spiega Federica Miraglia - ideatrice della Biennale della Salute e dello Sport - è di rimettere nelle agende delle persone concetti quali prevenzione e benessere.

Elementi vincenti di questa iniziativa sono la gratuità dei servizi medico sanitari e l’informalità dell’approccio con cui i cittadini possono rivolgersi ai medici”.

Prevenzione e benessere a Milano con Taking Care

“ Un evento bello, importante ed efficace su una tematica che è la tematica del futuro: la prevenzione – è il commento dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera arrivato per l’inaugurazione di Milano Taking Care – La prevenzione è la strategia che stiamo implementando a livello di sistema sanitario regionale e nazionale perché uno stile di vita sano permette di prevenire le malattie. E’ un valore culturale che deve essere assunto da ogni cittadino ed eventi come questo che decontestualizzano gli screening e le visite mediche sono importantissimi”.

Anche l’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano Roberta Guaineri interviene sostenendo che “più si parla di prevenzione e di stili di vita sani meglio è. La prevenzione non sono solo gli screening che ormai sono entrati nella mentalità comune ma è anche un corretto stile di vita: una sana alimentazione e fare attività sportiva regolarmente, valori in cui noi crediamo molto come amministrazione. Questa iniziativa – conclude l’assessore - spero venga diffusa a livello nazionale perché fare prevenzione vuol dire ridurre i costi della sanità e dare la possibilità ai medici di dedicarsi maggiormente a chi ha patologie gravi.”

MTC Salute è uno spazio di incontro, divertimento e sperimentazione, un format ad oggi unico nel suo genere. Negli stand del Medical Village si accede gratuitamente a consulenze e screening: dalla visita preventiva odontoiatrica alla misurazione della glicemia, ma anche esami audiometrici con i professionisti partner di Signia, spirometria e monitoraggio cardiaco.

Prevenzione e benessere con Taking Care

In occasione della giornata mondiale dell’enuresi (28 maggio), problema che interessa un bambino su 5 e il 2% degli adulti, a MTC si è parlato anche di questo disturbo con il dottor Antonio D’Alessio, chirurgo urologico pediatrico, e di celiachia con Giusto Giuliani .

Nel Kids village ci si prende cura delle supermamme in attesa con i consigli della nutrizionista Caterina Cellai del Centro di Medicina e Chirurgia Estetica Juneco City Life di Milano, mentre la dottoressa Maria Grazia Baietti, specialista in ostetricia e ginecologia del Centro Medico Sempione di Milano, spiega il variegato mondo dello screening prenatale e gli esperti di Famicord parlano della conservazione delle cellule staminali cordonali.

Ma uno stile di vita sano vuol dire anche fare attività fisica regolarmente e i personal trainer di Reebok possono aiutare e consigliare.

Infine nel Talk Village vengono presentate le innovazioni nel campo della salute con l’avatar Mario presentato da DOC Generici.

Infine poiché il primo presidio sanitario sul territorio sono le farmacie, a MTC Salute è presente anche Federfama Lombardia con la sua presidente Annarosa Racca per diffondere cultura intorno al tema della salute.