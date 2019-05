Tangenti, Caianiello: "Mai preso un soldo, andava tutto all'associazione"

Tangenti, Caianiello: "Mai preso un soldo, andava tutto ad associazione"

"Ho sempre creduto di muovermi nell'universo lecito della politica, non ho mai preso un soldo". Gioacchino Caianiello, il presunto "burattinaio" nell'inchiesta sulla presunta rete di corruzione estesa tra Lombardia e Piemonte, si difende cosi' dall'accusa di essere stato una delle figure cruciali nell'associazione a delinquere ipotizzata dalla Dda di Milano. A riferire il suo pensiero e' l'avvocato Tiberio Massironi che tra poco discutera' davanti al Tribunale del Riesame la sua istanza di attenuazione della misura cautelare. L'ex coordinatore provinciale di Forza Italia a Varese, sempre stando a quanto riferito dal legale, sostiene di avere utilizzato tutto il denaro transitato dalle sue mani a beneficio dell'associazione Agora' riconducibile a Forza Italia e dello stesso partito, non trattenendo nulla per se'. "Possono fare tutte le verifiche che vogliono - ha spiegato al suo difensore - ma non troveranno un centesimo trattenuto da me".