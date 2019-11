Sozzani resta ai domiciliari. Gip: si è fatto scudo con immunità parlamentare

Il gip di Milano Raffaella Mascarino ha rigettato la richiesta della misura di revoca dei domiciliari disposta a carico di Diego Sozzani, misura mai seguita nei confronti del parlamentare di Forza Italia indagato per finanziamento illecito perché la Camera ha negato l'arresto. Nel provvedimento di nove pagine il giudice evidenzia come l'esponente politico abbia preferito "farsi scudo dell'immunità parlamentare di cui gode, omettendo di prendere una chiara posizione sui fatti che gli vengono contestati".

Dopo la sua elezione alla Camera, Diego Sozzani ha "mantenuto i contatti con i principali protagonisti dell'indagine" su un giro di appalti e tangenti in Lombardia e ha "continuato a condividere con essi le modalità operative" ricostruite nell'ordinanza dello scorso aprile "improntate alla corruttela, alle turbative di gara ed al finanziamento illecito". E quanto scrive il gip di Milano Raffaella Mascarino nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta di revoca dei domiciliari disposta a carico del parlamentare di Forza Italia, misura per finanziamento illecito mai seguita perché la Camera ha negato l'arresto. L'atteggiamento dell'esponente politico, a dire del giudice, "induce a ritenere che ben difficilmente l'indagato anche attualmente ed in futuro sarà disposto a recidere la fitta rete di relazioni di carattere politico, economico ed imprenditoriale intessuta nel corso degli anni e sia pertanto ancora disposto a piegare la carica pubblica di cui è investito a favore di interessi privati propri o dei propri sodali". Inoltre, per il gip Mascarino, "il contegno processuale sino ad ora serbato da Sozzani che non ha mai inteso fornire agli inquirenti la propria versione dei fatti chiedendo di essere interrogato sulla vicenda che lo vede coinvolto sia sintomatico di scarsa trasparenza".