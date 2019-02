Tangenti per lavori nelle scuole: tre ex dipendenti comunali a processo

Rinvio a giudizio per tre ex dipendenti del Comune di Milano, un imprenditore edile ed una società: lo ha deciso il gup Alessandro Simion. La vicenda riguarda un giro di tangenti nell'edilizia per l'esecuzione di lavori di manutenzione di scuole e e case popolari. A processo il 7 maggio andranno dunque Massimiliano Ascione, titolare di posizione organizzativa del Comune ai tempi, e i due dirigenti Stanislao Innocenti e Armando Lotumolo. Le accuse a vario titolo sono di corruzione e concussione, avendo pilotato le gare sulla messa in sicurezza delle scuole a favore del Consorzio Milanese Scarl, che ha patteggiato lo scorso marzo. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, a processo vanno ora anche l'imprenditore Clemente Rovati e la società Coedil di cui era direttore generale. Questi hanno già risarcito il Comune con 230mila e per questo Palazzo Marino ha scelto di non costituirsi più parte civile. Il primo filone dell'inchiesta risale al 2015: altri tre ex dipendenti comunali, Luigi Grillone, Giuseppe Amoroso e Angelo Russo, avevano patteggiato. Sono stati ora prioscolti invece l'imprenditore Cristian Naccari e la società Fenini.