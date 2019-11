Tangenti, Sala: "Tutti sapevano di Caianiello. Bisognava starne lontani"

Dopo i recenti sviluppi dell'inchiesta Mensa dei Poveri che ha portato all'arresto di Lara Comi, il sindaco di Milano, Beppe Sala, commenta con l'ANSA "E' difficile giudicare, ci sono persone pero' che lasciano tracce, come le ha lasciate Caianiello che tutti sapevano che faceva quel tipo di lavoro, di attitudine, e cioe' apriva le porte, le chiudeva, introduceva. Allora io non voglio generalizzare, ma dico che rispetto a certe persone bisogna stare lontani". E aggiunge a riguardo dell'arresto dell'ex eurodeputata forzista Lara Comi "non saprei dire, l'abbiamo vista perche' e' una persona del territorio e apparentemente nessuno di noi penso che ne avesse un giudizio negativo, adesso bisogna capire".