Tangentopoli, convegno per i 25 anni: sala deserta per protesta di avvocati

Tangentopoli: il pool di Mani Pulite

Aula magna del Palazzo di giustizia di Milano quasi deserta per il convegno in occasione del 25esimo anniversario dall'inizio dell'inchiesta Mani Pulite. A quanto e' stato riferito dagli organizzatori, l'Ordine degli avvocati di Milano non ha voluto partecipare all'evento per la presenza di relatori "sgraditi". Al convegno e' prevista partecipazione, tra gli altri, degli ex magistrati del pool che diede vita all'inchiesta Tangentopoli, Piercamillo Davigo, ora presidente dell'Anm, e Antonio di Pietro.

Un riferimento alla 'diserzione' degli avvocati milanesi e' arrivato in apertura del convegno da Francesca Scoleri, presidente di Themis & Metis, l'associazione che ha organizzato l'incontro per le 'nozze d'argento" dell'inchiesta. "La miglior risposta a chi voleva impedire questo incontro - ha detto dal banco degli oratori dove siedono anche Di Pietro e Davigo - e' averlo realizzato". In aula non sono presenti nemmeno magistrati. Tra i pochi volti noti di quella stagione l'avvocato Giuseppe Lucibello.