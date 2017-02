Tangentopoli, il convegno sui 25 anni? Al Pio Albergo Trivulzio

Tangentopoli: il pool di Mani Pulite

Il Pio Albergo Trivulzio celebra i 25 anni dall'avvio dell'inchiesta 'Mani pulite' con un convegno cui partecipera' il presidente dell'Autorita' nazionale anti-corruzione, Raffaele Cantone, il 16 marzo. La sede dell'ente pubblico milanese, che fornisce servizi di assistenza agli anziani, e' il luogo dove l'allora direttore generale Mario Chiesa fu trovato mentre intascava una tangente di sette milioni di line il 17 febbraio del 1992. L'arresto di Chiesa diede poi il via all'inchiesta che scoperchio' Tangentopoli. Ora il Pat si e' affidato allo studio legale R&P Legal per l'aggiornamento del modello organizzativo 231 e del piano anti-corruzione, stando a quanto si legge in una nota. E apre le sue porte per l'incontro 'Mani Pulite. 25 anni dopo', cui, oltre a Cantone, parteciperanno il procuratore regionale della Corte dei Conti, Salvatore Pilato, e il presidente dell'autorita' regionale anti-corruzione, Francesco Dettori.