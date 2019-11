Targa per poliziotto Annarumma. Sala: Milano crede nella memoria

Scoperta la tarda dedicata ad Antonio Annarumma, il poliziotto del Reparto Celere ucciso a 22 anni il 19 novembre del 1969 in seguito agli scontri esplosi in via Larga durante una manifestazione indetta dall'Unione Comunisti Italiani e dal Movimento Studentesco sul caro-affitti. Annarumma è considerato la prima vittima degli Anni di Piombo. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il prefetto Renato Saccone e il questore Sergio Bracco. Il sindaco Sala ha voluto per l'occasione ringraziare le Forze dell'Ordine presenti "avendo ben presente che voi siete tragicamente stati tra i piu' grandi contributori in termini di sangue e sofferenza in alcuni dei momenti piu' difficili della nostra citta'. Questo e' un riconoscimento forse un po' tardo, ma certamente necessario. Ed e' anche la volonta' di ritornare su un periodo storico che e' stato tragico e allo stesso tempo ha segnato il percorso di Milano: una targa o una lapide sono anche l'abbraccio di una citta', un momento di riconoscimento dei suoi valori, dei suoi errori e del suo percorso".

Il sindaco di Milano ha sottolineato inoltre l'importanza della memoria, spiegando che deve essere "un'occasione per migliorarsi e costruire il futuro. Sono convinto che Milano stia facendo questo, connettendo il passato con la sua prospettiva del futuro e attingendo alla propria storia, anche anche ai passaggi piu' dolorosi". Il Primo Cittadino ha inoltre annunciato che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Milano il prossimo 12 dicembre per il 50esimo anniversario della strage di piazza Fontana.