Tariffa unica integrata del Milanese, Codacons d'accordo

Tariffa unica integrata milanese, Codacons d'accordo: potrebbe incentivare il non utilizzo dell'automobile

Il Codacons si unisce alla richiesta di alcuni sindaci della Lombardia che invitano Regione e comune di Milano ad accelerare sulla tariffaunica integrata per il trasporto pubblico nel Milanese. L'associazione dei consumatori ha infatti annunciato: "Scriveremo anche noi alle amministrazioni coinvolte chiedendo che questa iniziativa venga supportata e portata avanti. Tuteliamo tutti i pendolari dell'hinterland milanese, favorendo il trasporto pubblico. Una mossa che potrebbe incentivare i cittadini ad non utilizzare le macchine contribuendo a ridurre le emissioni inquinanti". Aggiungendo poi che la tariffa unica integrata "faciliterebbe i movimenti di tutti i pendolari che giornalmente si spostano dai comuni dell'hinterland in città e viceversa, e che farebbe sentire davvero tutti cittadini di Milano".