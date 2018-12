Tassista abusivo aggredito in Stazione Centrale

Milano, tassista abusivo aggredito in zona Stazione Centrale

Un tassista abusivo è stato aggredito da un gruppo di persone in via Roberto Lepetit, nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Il fatto è avvenuto la notte tra sabato 22 e domenica 23 dicembre, poco dopo l'una.

L'uomo, un 47enne, è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo. Non è in pericolo di vita ma avrebbe riportato diverse fratture e la prognosi sarebbe di 90 giorni. Al momento ignoti gli autori dell'aggressione.

Sull'episodio indagano la Digos e la polizia di Stato, intervenuta subito dopo l'aggressione insieme agli agenti della Polizia Locale. Nelle stesse ore, davanti alla Stazione, era in corso uno sciopero dei tassisti contro la manovra del Governo per la parte relativa agli Ncc.