Tassisti, Gelmini (FI): "Basta gioco al rinvio del governo, risposte subito"

SCHIAFFO 4/ Mariastella Gelmini, coordinatore lombardo di Forza Italia. Si è dimenticata di chiudere in una stanza i consiglieri dell'opposizione a Palazzo Marino a spiegar loro come si fa politica. Troppi personalismi, troppa gente distratta. E il nemico Giuseppe Sala gode. Aspettiamo qualche segno di vita da parte dell'ex ministra.

Mentre il ministro Graziano Delrio ammette che "dobbiamo metterci a sedere e fare una regolamentazione seria, finalmente, che tolga provvisorietà all'attuale situazione", Mariastella Gelmini, consigliere comunale a Milano e leader di Forza Italia incalza il governo: “E’ ora che il governo la smetta col gioco al rinvio anche con i taxisti e si faccia carico dei problemi. La categoria si attende risposte chiare e coerenti in un settore nevralgico per la mobilità, soprattutto nei grandi centri urbani. I taxisti hanno diritto di avere risposte chiare a fronte di problemi e costi reali sostenuti per garantire un caposaldo del servizio di trasporto pubblico. Ai taxisti chiediamo una particolare attenzione per le rassegne della Moda che stanno per aprire i battenti a Milano. Perché rappresentano un patrimonio importante dello sviluppo cittadino e metterne a rischi la riuscita vuol dire indebolire la nostra città. A beneficio dei tanti concorrenti stranieri”.