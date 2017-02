Tassisti in corteo in Stazione Centrale, tensione di notte con i noleggiatori

Tassisti in corteo nel pomeriggio a Milano. Un folto gruppo di manifestanti e' sfilato a piedi partendo dalla stazione Centrale di Milano, luogo simbolo in questi della protesta, per dirigersi verso il centro cittadino. Alla manifestazione, punteggiata da slogan e accompagnata con fischietti e trombe, una 'simbolica' auto bianca e due vetture nere di autonoleggio Ncc.

Il corteo dei tassisti milanesi (circa 450/500 secondo gli organizzatori), partito dalla stazione Centrale di Milano si e' radunato in piazza della Scala, davanti alla sede del comune. Tutti 'armati' di fischietti i tassisti, in sciopero da cinque giorni, protestano contro l'emendamento a firma Lanzillotta-Cociancich contenuto nel Milleproroghe che, per i tassisti, "deregolamenta il settore" tanto che e' stato soprannominato "pro-Uber".

I manifestanti hanno fatto esplodere un petardo e intonato qualche slogan contro il governo 'ladro'. Anche se come spiegano non potevano essere tutti qui perche' molti di loro devono rimanere a presidiare i punti cruciali come le stazioni e gli scali aeroportuali di Linate e Malpensa. Domani saranno tutti a Roma.

Nella notte, si è registrato un brutto episodio, indice della tensione di questi giorni. Alcuni tassisti hanno lanciato uova contro una macchina Ncc (noleggio con conducente) mentre era ferma per far scendere una passeggera nei pressi della stazione Centrale. Il conducente ha reagito tirando fuori una pistola. Poi si e' scoperto che era un'arma giocattolo. Ma il fatto e' costato all'autista dell'auto a noleggio una denuncia per minacce. L'episodio e' avvenuto questa notte intorno alle 4.30. L'uomo, che e' stato rintracciato grazie al numero di targa, aveva gia' gettato l'arma giocattolo, come poi ha raccontato alla polizia. Nel corso della serata di ieri e della notte si sono verificate altre liti fra tassisti e Ncc e autisti di Uber, con lanci di uova e danni alle auto. La protesta dei Taxi non si ferma, in attesa dell'incontro fra i sindacati e il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, atteso per domani.

Ma lanci di uova e minacce agli autisti Ncc e Uber vanno avanti ormai da giorni a Milano nel corso della protesta contro l'emendamento Lanzetta al 'Milleproroghe'. L'ultimo intervento della polizia e' di questa mattina alle 5,50 quando un autista Uber ha chiamato il 113 da piazza Luigi di Savoia - dove qualche ora prima si era verificato un altro grave episodio - perche' almeno 6 persone lo avevano accerchiato mentre scaricava tre persone in stazione centrale (a detta sua degli amici). Gli aggressori avevano in mano mazze di legno e hanno lanciato uova sul parabrezza della sua auto, puntando ad imbrattarla anche all'interno. Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio tre episodi sono avvenuti in zona Garibaldi e Cairoli; altri 7 gli interventi tra venerdi' e sabato. Il piu' grave nella notte quando un autista e' stato denunciato per minacce perche' ha estratto una pistola scacciacani mentre i tassisti lanciavano decine di uova contro di lui: si tratta di un uomo di Arese di 47 anni. La polizia lo ha fermato in via Ponte Seveso ed e' stato lui stesso a far ritrovare l'arma che aveva nascosto in una fioriera in via Schiaparelli. La carrozzeria dell'auto era completamente imbrattata sia dentro che fuori: i due autori delle minacce hanno 43 e 29 anni.