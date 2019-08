Tatarella, slitta a domani la decisione sulla scarcerazione

E' stata fissata a domani mattina e non più per oggi l'udienza davanti al Tribunale del Riesame per Pietro Tatarella , l'ormai ex consigliere comunale milanese di FI finito in carcere il 7 maggio nel maxi blitz della Dda su un giro di tangenti, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti. La difesa del giovane politico azzurro, coi legali Nadia Alecci e Luigi Giuliano, punta ad ottenere la scarcerazione con un ricorso contro una precedente ordinanza del gip Raffaella Mascarino che aveva bocciato a luglio un'istanza di revoca della misura cautelare, presentata dai difensori dopo un interrogatorio dell'arrestato davanti ai pm. Nell'udienza, fissata per domani (non per oggi come era stato scritto in precedenza), la difesa dell'ex consigliere milanese, accusato di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito, discutera' il ricorso contro la decisione del gip e poi i giudici si riserveranno e depositeranno il provvedimento nei prossimi giorni.