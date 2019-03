Tav, Attilio Fontana: "Opera fondamentale per Lombardia e tutto il territorio"

La Tav è fondamentale e senza dubbio i bandi devono partire.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a 'Radio anch'io'.

"Ritengo che questa opera sia fondamentale per lo sviluppo della mia regione e di tutto il territorio: è una delle opere attraverso cui si puo' riprendere uno sviluppo importante. Quindi credo non non ci si possa e non ci si debba fermare". "I bandi devono partire - ha sottolineato - perchè comunque c'è sempre la possibilità, male che vada, di ritirarli: devono partire, non ci sono dubbi".

Tav, analisi costi benefici: "Valutazioni poco sostenibili"

Quanto all'analisi costi benefici, Fontana ha fatto notare che queste "sono valutazioni assolutamente poco sostenibili" ed ha citato l'esempio della Milano-Napoli e dell'autostrada Brescia-Milano che era sembrata un flop ed ora considerata un grande successo.

"Non possono essere considerate oggettivamente delle prove - ha aggiunto - sono previsioni più o meno credibili".

Fontana e la spaccatura di governo sulla tav: "si scontrano due modi di vedere il futuro"

Infine, quanto al governo, Fontana ha osservato che "si scontrano due modi di vedere il futuro, due modi di sviluppare la nostra società: se queste diverse concezioni si riescono a sintetizzare va bene altrimenti bisogna fare qualche valutazione".