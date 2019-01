Tav, Fontana: 5 stelle esaltano volontà popolare, si decida



Il referendum? "Soltanto se non ci fossero altre strade. Purché la Tav si faccia, tutto: persino una consultazione online". Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, sulle pagine del Corriere della Sera, esprime la sua opinione sulla linea Alta velocità Torino-Lione. Fontana, però,, è preoccupato dalle manifestazioni sul tema, perchè "questo genere di scelte non dovrebbe essere fatto sulla base di manifestazioni. Sono decisioni che spettano al governo e che hanno una loro gestazione, in questo caso fin troppo lunga".



Secondo il governatore lombardo, la presenza di ceto medio e borghesia in piazza significano che "sono sempre di più coloro che si sentono esclusi dalle decisioni e che chiedono rassicurazioni sulla costruzione del futuro e sul destino della propria comunità". E sul no dei 5 stelle ai referendum, spiega: "Curioso che loro siano contrari, visto che non fanno che parlare della volontà del popolo. Quando si parla di qualcosa che a loro non va, il referendum non va più bene? Ok, e allora votiamo online. Purché si faccia presto".