Tav, Fontana: "Va fatta, favorevole al referendum se il governo dice no"

"Ribadisco quello che ho sempre detto: la Tav è un'opera che serve e che va fatta. Se per raggiungere questo obiettivo è necessario un referendum faremo anche questo". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interpellato da alcune agenzie di stampa tra cui Ansa e LaPresse, sulla proposta di referendum consultivo, aperto alle diverse Regioni del Nord, in caso in cui il governo decida per il no alla Tav dopo aver studiato l'analisi costo-benefici.